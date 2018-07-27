Крестный ход и пробки в Киеве: видео с места событий

Из-за мероприятий, приуроченных к годовщине Крещения Руси, в центре столицы Украины перекрыто движение на Крещатике и некоторых прилегающих улицах. Впрочем, пробки на дорогах – такие же, как и в обычные будние дни.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Егор Скорина.

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Журналист рассказал, что не увидел пробок на улице Владимирской. Так как полиция перекрыла движение для авто, и многие верующие оставляют свои транспортные средства и направляются пешком до улицы Крещатик, где и будут начинаться запланированные торжества.



Сильных пробок в центре Киева сейчас нет

Впрочем, добавил Скорина, отсутствие пробок не означает, что движение автомобилей происходит без проблем. Ведь движение по нескольким улицам в центре будет перекрыто как минимум до 16 часов 30 минут. А значит, пробки еще могут появиться.