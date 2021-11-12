"Кричал и что-то доказывал": водитель, сбивший 2 детей в Харькове, вел себя неадекватно

Водитель Toyota, который в Харькове прямо на пешеходном переходе въехал в 2 детей, своей вины не признавал. Более того, он не остановился на красный, а после этого кричал на людей.

Об этом рассказали очевидцы ДТП. Работники близлежащих магазинов выбежали на перекресток, услышав звук удара.

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Свидетели отметили, что водитель внедорожника "качал права" и вел себя неадекватно.

"Он еще пытался что-то доказать. Он кричал. Пытался доказать, что он не виноват ни в чем. Как можно быть не виноватым? Переходят люди на зеленый свет по зебре", – сказала Юлия, которая находилась на месте происшествия.

Водителя проверяют

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водителя проверяют на наркотики. Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ.

К слову, его ранее уже привлекали к ответственности по статье о незаконном производстве или хранении наркотических средств, но почему-то в 2020 году дело было закрыто и не дошло до суда.

В каком состоянии дети

Мужчине теперь грозит тюрьма сроком от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.

Дети – парень и девочка – находятся в больнице. Обоим по 13 лет.

Ушибы мягких тканей тела, черепно-мозговые травмы "под вопросом",

– отметил руководитель Харьковского Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Что известно о водителе

В харьковской полиции отметили, что водителю 34 года. В мае 2021 года он был приговорен к 3 годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

В городских телеграм-каналах с участием этой же Toyota есть много материалов. Пользователи выложили видео, на котором за 2 часа до ДТП эту же машину преследуют из-за нарушений ПДД. Позже мужчина, похожий на водителя, бродил по улице между домами и что-то искал. Вероятно, закладку с наркотиками.

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