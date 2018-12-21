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      Кричал и толкался: в Херсоне чиновник устроил драку с гражданами, которые пришли на прием

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      В Херсоне начальник государственной архитектурно-строительной инспекции Ростислав Маршак побил людей. Они пришли к нему просить о помощи, а получили в ответ кулаки. Да так, что один человек попал в травмпункт.

      К руководителю городского управления архитектуарного контроля Ростислава Маршака пришли на прием люди, чтобы помог решить проблему незаконнного строительства.

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      Но вместо помощи, чиновник начал кричать и выталкивать людей за дверь. На видео видно, как падает 67-летний Владимир Батраков.

      скандал з маршаком у херсоні
      Справка из травмпункта

      Мужчина показал журналистам справку из травмпункта.

      Мы зашли к нему, чтобы получить объяснения. Он напал на женщин, меня оттолкнул. Я упал, сбил в кабинете у него стул, он перевернулся, я упал на стул, получил сильный ушиб грудной клетки,
      – рассказал пострадавший Владимир Батраков.

      К чиновнику люди пришли через вот этот покрытый трещинами дом. Дом пошел трещинами из-за незаконного строительства рядом.

      скандал з маршаком в херсоні
      Покрытый трещинами дом

      скандал з маршаком у херсоні
      Незаконное строительство рядом

      "Теперь роют огромный котлован и строят помещения в шесть этажей. Какая это реконструкция? 8000 квадратов... Я спросила вчера (20 декабря – 24 канал) Маршака, ответьте только на один вопрос: это реконструкция или капитальное строительство? Я поставлю ему пять раз этот вопрос, он ни разу на него не ответил", – вспоминает пострадавшая Нелли Арнаут.

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      До Майдана Маршак был членом "Партии Регионов". Сейчас он возглавляет архитектурно-строительную инспекцию и дает визы на любое строительство в Херсоне.

      маршак херсон
      Ростислав Маршак

      В частности, когда он дал разрешение на строительство в зеленой зоне, возмущенные жители с пикетом пришли под горсовет. Свою вину в скандале чиновник отрицает, а людей называет провокаторами.

      Эти двое провокаторов дернули меня за руки. Упала женщина, к которой я вообще не касался, это все видно на видеонаблюдении. Не на том, что выложили в интернет, у меня в кабинете ведется аудио- и видеосъемка,
      – ответил начальник государственной архитектурно-строительной инспекции Херсона Ростислав Маршак.

      Обе стороны конфликта обратились в полицию, там открыли два уголовных производства – по факту нанесения телесных повреждений и хулиганства. В мэрии на скандал пока никак не отреагировали, одиозный чиновник продолжает сидеть в своем кресле.

      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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