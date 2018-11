Крик и радость: как Джастин Тимберлейк отреагировал на новость о беременности жены

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк является счастливым отцом 3-летнего сына Сайлеса. Знаменитость решил откровенно признаться, что он чувствовал, когда его любимая Джессика Бил рассказала о беременности.

Трогательными воспоминаниями Джастин Тимберлейк поделился в мемуарах "Hindsight & All the Things I Can not See in Front of Me". Книга появилась на прилавках 30 октября, передает Billboard. В издании Джастин Тимберлейк откровенно рассказал о своем творчестве, детстве, романах, браке и воспитании сына.

Не обошел вниманием артист один из самых трогательных моментов своей жизни. Джастин Тимберлейк признался, что во время гастролей его возлюбленная – голливудская актриса Джессика Бил – сообщила, что они станут родителями.

"Я только закончил выступление, сел в машину и достал телефон. Там было сообщение от Джессики, в котором она большими буквами просила срочно перезвонить. Я сразу позвонил и срузу по одному ее взгляду понял, что именно она хочет мне сказать. Затем Джесс показала мне тест на беременность, и мы оба начали кричать от радости, я не мог дождаться окончания концертного тура, чтобы быстрее оказаться дома", – признался артист.

Стоит отметить, что первой книгу певца прочитала Джессика Бил. Она не только была потрясена от издания, но и многое узнала о своем возлюбленном. По словам Джессики, теперь все смогут "вступить в интимную беседу" с ее мужем и узнать, каков на самом деле американский красавец Джастин Тимберлейк.