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      Крик и радость: как Джастин Тимберлейк отреагировал на новость о беременности жены

      39 Читати новину українською
      Джастин Тимберлейк
      Джастин Тимберлейк / sywixnews.tk

      Американский певец и актер Джастин Тимберлейк является счастливым отцом 3-летнего сына Сайлеса. Знаменитость решил откровенно признаться, что он чувствовал, когда его любимая Джессика Бил рассказала о беременности.

      Трогательными воспоминаниями Джастин Тимберлейк поделился в мемуарах "Hindsight & All the Things I Can not See in Front of Me". Книга появилась на прилавках 30 октября, передает Billboard. В издании Джастин Тимберлейк откровенно рассказал о своем творчестве, детстве, романах, браке и воспитании сына.

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      Не обошел вниманием артист один из самых трогательных моментов своей жизни. Джастин Тимберлейк признался, что во время гастролей его возлюбленная – голливудская актриса Джессика Бил – сообщила, что они станут родителями.

      "Я только закончил выступление, сел в машину и достал телефон. Там было сообщение от Джессики, в котором она большими буквами просила срочно перезвонить. Я сразу позвонил и срузу по одному ее взгляду понял, что именно она хочет мне сказать. Затем Джесс показала мне тест на беременность, и мы оба начали кричать от радости, я не мог дождаться окончания концертного тура, чтобы быстрее оказаться дома", – признался артист.

       

      Стоит отметить, что первой книгу певца прочитала Джессика Бил. Она не только была потрясена от издания, но и многое узнала о своем возлюбленном. По словам Джессики, теперь все смогут "вступить в интимную беседу" с ее мужем и узнать, каков на самом деле американский красавец Джастин Тимберлейк.

      Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Музыка Литература
      Источник: 24 Канал
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