17:16
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Крик и слезы: Ким Кардашян первой сообщила заключенной о помиловании Трампа

113 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / GettyImages

Американская звезда Ким Кардашян, которая добилась от президента США Дональда Трампа помилования пожизненно заключенной бабушки-наркоконтрабандистки Элис Мэри Джонсон, рассказала о своем телефонном разговоре с ней.

Ким Кардашян позвонила 62-летней заключенной, чтобы узнать, как она себя чувствует, однако женщина не знала, что уже свободна. Об этом Ким сообщила в интервью изданию "Mіc".

Читайте также: "Добро пожаловать к хорошей жизни": Ким Кардашян опубликовала трогательное фото с детьми

"Мы позвонили Элис в тюрьму. Они привели ее, они подвели ее к телефону. Я думала, что она уже знает об этом. Она даже не догадывалась. Она была действительно спокойной, она назвала меня ее ангелом-воином. Поэтому она сказала: "Привет, ангел-воин", таким своим милым голосом. А я ей говорю: "Подождите, вы не знаете?". Она ответила: "Знаю что?". Я ей: "Элис, вы свободны. Вы сегодня выходите на свободу,
– сказала Ким.

После чего Элис Мэри Джонсон начала кричать, а потом они с Ким долго плакали.

Кардашян рассказала, как звонила Элис Мэри Джонсон: смотрите видео

Напомним, Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые.

Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новости США Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рік безвізу – що пішло не так?
сегодня, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 144
Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
сегодня, 16:00 Чому звичка оголошувати війну в сучасному світі стала анахронізмом
Віталій Дейнега 43
Чи є в України план на завтра?
сегодня, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 350
ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
сегодня, 14:08 ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр
118
Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
сегодня, 12:01 Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении
Ілля Кенігштейн 400
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук