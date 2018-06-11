Крик и слезы: Ким Кардашян первой сообщила заключенной о помиловании Трампа

Американская звезда Ким Кардашян, которая добилась от президента США Дональда Трампа помилования пожизненно заключенной бабушки-наркоконтрабандистки Элис Мэри Джонсон, рассказала о своем телефонном разговоре с ней.

Ким Кардашян позвонила 62-летней заключенной, чтобы узнать, как она себя чувствует, однако женщина не знала, что уже свободна. Об этом Ким сообщила в интервью изданию "Mіc".

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"Мы позвонили Элис в тюрьму. Они привели ее, они подвели ее к телефону. Я думала, что она уже знает об этом. Она даже не догадывалась. Она была действительно спокойной, она назвала меня ее ангелом-воином. Поэтому она сказала: "Привет, ангел-воин", таким своим милым голосом. А я ей говорю: "Подождите, вы не знаете?". Она ответила: "Знаю что?". Я ей: "Элис, вы свободны. Вы сегодня выходите на свободу,

– сказала Ким.

После чего Элис Мэри Джонсон начала кричать, а потом они с Ким долго плакали.

Кардашян рассказала, как звонила Элис Мэри Джонсон: смотрите видео

Допис, поширений Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) 9 Чер 2018 р. о 7:53 PDT

Напомним, Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилование. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые.

Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды.