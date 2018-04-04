Крик и споры в Раде: нардепы сорвали отчет Сытника и Холодницкого

4 апреля народные депутаты Украины слушали доклады главных антикоррупционеров страны – руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

По факту этого отчета не было, потому что свои доклады антикоррупционеры так и не смогли закончили и никаких цифр не обнародовали, как сообщила корреспондентка 24 Канала в прямом эфире.

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Первым выступал Назар Холодницкий. Депутаты его перебивали, кричали и спорили. По сути его доклад стал перепалкой между нардепами. Это было скорее похоже на обвинения друг друга.

На вопрос Сергея Лещенко, кого Холодницкий видит своим преемником после расследования, антикоррупционер ответил: "Вас, господин Лещенко".

Также руководитель Антикоррупционной прокуратуры поссорился и с народным депутатом Олегом Ляшко.

Что вам не хватает для полного счастья, ведь звание генерала вы уже получили, – прозвучал вопрос от Ляшко.

Холодницкий ответил, что ему бы еще не мешало иметь дом в Козине и везение в лотерее.

Когда выступал Артем Сытник, ситуация лучше не стала. Народные депутаты вели себя так же. Сытник не смог зачитать свой доклад до конца. Но когда перешли к вопросам, то нардепы пытались советовать Сытнику и Холодницкому, что им делать дальше.

Я обращаюсь к вам с одной просьбой – оборвите пуповину с администрацией президента и кабинетом Порошенко. Это первое, что вы должны были сделать в первый день, когда сели в это помещение, – заявил народный депутат Сергей Соболев.

Объяснений, что происходит между этими двумя антикоррупционных органами и что это за ссоры у них в последнее время, присутствующие также не услышали. Лишь отдельные фразы, что все в порядке, и они продолжают в дальнейшем вместе работать. Ведь это никак не мешает работе и дальнейшей их антикоррупционной деятельности в Украине.

Не нужно сейчас спекулировать фиктивным конфликтом, как это кто-то хочет подать в парламентском зале, и давайте вернемся к положительному разговору и созданию Антикоррупционного суда, – отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Главный ответ, что хотели услышать депутаты, они так и не получили. В частности, это должен был быть ответ на вопрос о том, что все-таки происходит в Национальном антикоррупционном бюро и специализированной Антикоррупционной прокуратуре.