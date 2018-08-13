Крик, который взывает к людям: в Киеве открылась выставка в поддержку Олега Сенцова

В Киеве открылась выставка посвященная украинскому политзаключенному и всем пленникам Кремля. Семь художников собрали художественные произведения о Сенцове, созданные за все время его голодовки.

Организаторы акции говорят хотят больше привлечь внимание к пленнику Кремля, который уже 92 день голодает и требуют от России освободить незаконно осужденных украинцев.

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"Это действительно стало мощной акцией. Каждый постер здесь – это крик, который взывает к людям", – сказала художница Ольга Ващевская.

У нас одно требование – вернуть наших военнопленных, находящихся на территории России, вернуть домой,

– отметил соорганизатор выставки Назарий Кравченко.

Напомним, в ночь на 12 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард, и, вероятно, направляется в Киев. Однако впоследствии она написала, что больше не имеет никакой информации о вероятном самолете с политзаключенным и предполагает, что ей предоставили недостоверные данные. После этого российские тюремщики сообщили, что Олег Сенцов не покидал колонию в городе Лабытнанги.

За что в России осудили Олега Сенцова?



Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.