Крик о спасении: в Киеве активисты передали письмо Порошенко с требованием спасти политузников

Во вторник неравнодушные киевляне собрались под Администрацией Президента, чтобы очертить план действий по спасению политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, и передать письмо-обращение с конкретными требованиями руководителю страны.

На Банковой с утра около двух десятков человек стояли с плакатами и транспарантами. Каждый желающий брал слово, рассказывал о сделанных шагах и предлагал дальнейшие варианты действий.

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Все ради спасения Олега Сенцова, который уже 79-й день голодает в российской колонии, и всех украинских политзаключенных, количество которых, по официальным данным, перевалило отметку в 74 человека.

Политзаключенный Козловский, которому посчастливилось выйти на волю, сказал, что другого выхода, кроме голодания, у заключенных просто нет! Потому что любой другой протест завершается либо избиением, либо карцером. И поэтому бескомпромиссный Сенцов за 5 лет пребывания в заключении понял, что умрет в тех условиях, и решил уйти ярко. Теперь дело за нами. Мы должны доказать, что у нас гражданское общество и что выступаем против азиатской тирании, которая сейчас воцарилась в России и пожирает наших граждан,

– призвал журналист Савицкий.



Сенцов стал символом всех украинцев, которые находятся в кремлевских когтях

На необходимости не опускать руки и приобщаться к акциям поддержки отмечает и летняя переселенка из Донецка Мария.

Мы должны ходить на митинги, чтобы весь мир знал, что мы не забудем и не забыли! Помним судьбу Анатолия Марченко, который после голодовки умер. Мы думали, что он последняя жертва Советского союза, а оказалось – нет... Мы не имеем права допустить, чтобы Сенцов повторил судьбу Марченко! Если он за 79 дней голодовки не опускает руки, то мы тоже их не опустим,

– прокомментировала женщина.

Между тем кинопродюсера Анна Паленчук, которая переписывается с Олегом и работает над экранизацией его пьесы "Номера", очень огорчила маленькая кучка активистов на сегодняшнем мероприятии.

"Почему так мало людей?.. Я очень разочарована. Это показывает равнодушие нашего общества. А равнодушие – это очень страшно", – сказала Паленчук.

Присоединяться к сетевым акциям и писать письма узникам может каждый, даже находясь в отпуске, подчеркнул Максим Наконечный.

И на самом деле мы даже не представляем себе, какой поддержкой может быть простое человеческое письмо узнику, который не видит ничего в заключении не только физическом, но и информационном. Написать письмо у меня заняло 15 минут. Процедура простая,

– сказал Наконечный.

Активист также предложил провести массовую акцию написания писем пленникам.

А тем временем организаторы зачитали письмо-обращение к Порошенко, где озвучили конкретные актуальные требования к администрации Президента, парламентариям, омбудсвумен и другим уполномоченным представителям власти.

"Мы требуем диалога. Хотим, чтобы была отчетность перед общественностью и чтобы сделали государственный орган, который будет отвечать за политзаключенных. Мягко говоря, надо спешить, так как времени нет. Это вопрос жизни и смерти", – сказала организатор Анастасия Сегеда.



Киевляне подписывают письмо к Порошенко с требованием освободить пленников Кремля

По свидетельствам медиков, 79 дней голодания – это время исчерпания человеческих возможностей. Мы хотим знать, исчерпаны ли возможности нашего государства и общественности по спасению Олега Сенцова и других узников Кремля. Есть новые предложения по действиям в отношении обмена и влияния на президента России Путина. Хотим знать, что делает украинская власть, каково состояние переговоров с российской стороной, это тупик, или есть варианты и почему до сих пор не назначены ответственные с украинской стороны за судьбу политзаключенных,

– говорилось в письме.

В частности, активисты требуют ответа, какая именно работа ведется для освобождения пленников и в каком состоянии находится каждый из них. А также объяснений, почему украинской омбудсвумен Денисовой так и не удалось попасть в российские колонии.

Кроме того, активисты возмущаются, почему Порошенко до сих пор лично не обратился к Сенцову со словами поддержки.

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Письмо-обращение с подписями киевлян передали в администрацию Президента. Представитель АП заверил, что Президент знает об акции, поэтому обращение рассмотрят как можно скорее и предоставят ответ.

Но это не конец. Паленчук анонсировала, что продолжается сбор идей, предложений и подписей по спасению пленников в кампании Save Oleg Senstov, которые впоследствии направят Порошенко отдельным письмом.