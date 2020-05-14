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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Криклий выступил против открытия метро с 25 мая

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Открытие метро с 25 мая 2020: Криклий выступил против – новости
Метро с 25 мая могут не открыть / unsplash.com

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что не стоит спешить с открытием метрополитена в Киеве. По крайней мере, дата 25 мая, о которой просит Кличко – слишком рано.

Открыть метро в Киеве почти одновременно со следующим этапом выхода из карантина 22 мая является непоследовательностью. Об этом Владислав Криклий рассказал в эфире телеканала "1+1".

Между тем Кличко просит правительство открыть метро в Киеве с 25 мая

Криклий подчеркнул, что вопрос открытия метро рассматривали на недавнем заседании киевского штаба. Тогда сошлись во мнении, что полноценное функционирование метро для всех жителей столицы – очень сложная процедура. Особенно трудно будет следить за соблюдением пассажирами дистанции.

Подземка ежели открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно тяжело,
– сказал Криклий.

Что предшествовало

13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство открыть метро в столице. Городская власть не имеет возможности запускать метро, ​​поскольку решение о его закрытии приняло правительство.

Кличко мотивировал свою просьбу тем, что многие люди возвращаются на работу и нуждаются в  полноценном восстановлении общественного транспорта. В то же время мэр столицы пообещал, что будет следить за соблюдением противоэпидемических условий. Кроме того, отметил, что городская власть обратит особое внимание на динамику распространения коронавируса в Киеве.

Напомним, открытие метро по 5-уровневому ослаблению карантина находится на третьем этапе. Однако, тогда его планируют открыть только для специальной категории граждан, среди которых врачи, спасатели, коммунальщики и работники стратегических предприятий.

Для всех пользователей, метро планируют открыть лишь на четвертом этапе выхода из карантина.

Етапи виходу з карантину
Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко Метро Владислав Криклий
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