Криклий: 100 миллионов гривен убытков железнодорожного вокзала Киева – это просто стыд
Правительство планирует передать в концессию 8-9 железнодорожных вокзалов. В частности, вокзал в Киеве, который за 2019 год зафиксировал 100 миллионов гривен убытков. Хотя он и крупнейший железнодорожный вокзал, однако пассажиропоток там тоже высок.
Поэтому такие убытки не оправданы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Радио НВ".
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Украинские железнодорожные вокзалы планируют отдать в концессию. По словам Криклия, пока правительство вместе со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией обрабатывает варианты концессий. Их разрабатывают по 8-9 вокзалам.
У нас киевский железнодорожный вокзал за прошлый год сгенерировал более 100 миллионов гривен убытков. Извините, но это просто стыдно для руководства Укрзализныци говорить, что там какие-то есть убытки,
– заявил Криклий.
Он также добавил, что вокзал самый большой, но в то же время пассажиропоток на нем тоже крупнейший в стране. По словам Криклия, в Киеве очень много торговых центров, "бешеные деньги" получают за то, что сдают в аренду торговые площади.
"Только сейчас они (Укрзализныця – 24 канал) запустили аренду через Prozorro. Почему раньше этого не сделали? Там аренда была просто смешная – 150 гривен за квадратный метр", – добавил министр. И отметил, что в таких местах цена должна была быть значительно выше.
Что такое концессия?Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.
Что известно о концессии железнодорожных вокзалов
- В октябре 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из 7 железнодорожных вокзалов, которые помогут отдать в концессию. Речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
- В ноябре стало известно, что вокзал в Киеве тоже передадут в концессию. Криклий заявлял, что концессией киевского вокзала интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ). Она построила самый высокий небоскреб в мире Бурж-Халифа.
- Вокзал Киев-Пассажирский ежегодно обслуживает 23,5 миллиона пассажиров. Его площадь – 407 тысяч квадратных метров. Общая арендная площадь – 236 тысяч квадратных метров.