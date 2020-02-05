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      Криклий: 100 миллионов гривен убытков железнодорожного вокзала Киева – это просто стыд

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      Криклий рассказал о концессии украинских железнодорожных вокзалов / iccua.org

      Правительство планирует передать в концессию 8-9 железнодорожных вокзалов. В частности, вокзал в Киеве, который за 2019 год зафиксировал 100 миллионов гривен убытков. Хотя он и крупнейший железнодорожный вокзал, однако пассажиропоток там тоже высок.

      Поэтому такие убытки не оправданы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Радио НВ".

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      Украинские железнодорожные вокзалы планируют отдать в концессию. По словам Криклия, пока правительство вместе со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией обрабатывает варианты концессий. Их разрабатывают по 8-9 вокзалам.

      У нас киевский железнодорожный вокзал за прошлый год сгенерировал более 100 миллионов гривен убытков. Извините, но это просто стыдно для руководства Укрзализныци говорить, что там какие-то есть убытки,
      – заявил Криклий.

      Он также добавил, что вокзал самый большой, но в то же время пассажиропоток на нем тоже крупнейший в стране. По словам Криклия, в Киеве очень много торговых центров, "бешеные деньги" получают за то, что сдают в аренду торговые площади.

      "Только сейчас они (Укрзализныця – 24 канал) запустили аренду через Prozorro. Почему раньше этого не сделали? Там аренда была просто смешная – 150 гривен за квадратный метр", – добавил министр. И отметил, что в таких местах цена должна была быть значительно выше.

      Что такое концессия?Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

      Что известно о концессии железнодорожных вокзалов

      • В октябре 2019 года Мининфраструктуры согласовало перечень из 7 железнодорожных вокзалов, которые помогут отдать в концессию. Речь шла о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.
      • В ноябре стало известно, что вокзал в Киеве тоже передадут в концессию. Криклий заявлял, что концессией киевского вокзала интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ). Она построила самый высокий небоскреб в мире Бурж-Халифа.
      • Вокзал Киев-Пассажирский ежегодно обслуживает 23,5 миллиона пассажиров. Его площадь – 407 тысяч квадратных метров. Общая арендная площадь – 236 тысяч квадратных метров.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Всемирный банк Железная дорога Укрзализниця Владислав Криклий Министерство инфраструктуры
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