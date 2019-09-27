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      Криклий анонсировал концессию железнодорожных вокзалов

      127 Читати новину українською
      Владислав Криклий
      Владислав Криклий / file.liga.net

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что хочет передать в концессию железнодорожные вокзалы Украины.

      Владислав Криклий в интервью 24 каналу объяснил, если государство не знает, что делать со своим имуществом, то можно отдавать его в приватизацию. Кто-то на этом имуществе может построить офис, жилой дом или торговый центр.

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      "Еще есть вариант государственного партнерства, когда государство может, но не справляется. И третий вариант – это концессия", – отметил министр.

      Что такое концессия? Это договор о передаче ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству, во временную эксплуатацию иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

      "Концессия у нас действует с портами, аэропортами и государство от этого только выиграет. Аналогично сделать мы хотим и с железнодорожными вокзалами. Эти проекты, конечно, имеют спрос", – считает политик.

      Я думаю, что до конца этого года мы будем анонсировать,
      – заверил Криклий.

      Он добавил, что странно, когда железнодорожные вокзалы Украины имеют трафик такой как лучшие и самые известные торговые центры в Украине. Только торговые центры очень прибыльные, а железнодорожные вокзалы убыточные.

      Что известно о министре инфраструктуры Владиславе Криклие – читайте на сайте 24

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      Теги: Новости Украины Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Укрзализниця Законодательство Бизнес
      Источник: 24 канал
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