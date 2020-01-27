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      Криклий: Из-за аварий на дорогах Украина теряет почти 70 миллиардов гривен в год

      72 Читати новину українською
      Владислав Криклий / mtu.gov.ua

      В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибли около 4 тысяч человек, еще 36 тысяч – получили травмы. Кроме того, аварии нанесли ущерб украинской экономике на 70 миллиардов гривен.

      Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время своего выступления на презентации Укравтодора "Дорога UA 2020". По его словам, ДТП – это не только жертвы среди населения, но и значительные убытки для украинской экономики

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      Социально-экономические потери от дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем, – это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери,
      – сказал Криклий.

      По словам министра, снижение аварийности на дорогах на 30% – это одна из главных целей министерства. Известно, что в этом году на государственную безопасность выделили 3,2 миллиарда гривен.

      Среди нововведений Криклий анонсировал введение автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Она должна заработать в тестовом режиме уже в марте. Кроме того, до конца года на дорогах государственного значения будут установлены 250 комплексов автоматической фиксации.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Деньги ВВП Постраждалі Дороги Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Укравтодор
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