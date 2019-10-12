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      Криминальная драма на Киевщине: мужчина вывез любимую в поле "поговорить"

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      Под Киевом мужчина силой схватил бывшую возлюбленную и вывез в лес "поговорить" (иллюстративное фото)
      Под Киевом мужчина силой схватил бывшую возлюбленную и вывез в лес "поговорить" (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Броварах под Киевом мужчина после очередной ссоры вместе с другом похитил свою бывшую возлюбленную и вывез в поле для выяснения отношений.

      Перед этим злоумышленники на автомобиле перегородили дорогу такси, в котором собственно и ехала женщина. После мужчина схватил ее за одежду и силой затащил в свой автомобиль, передает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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      Заметим, что за всем этим наблюдала подруга потерпевшей. Она пыталась помешать, а потом сообщила обо всем правоохранителям.

      В итоге в городе ввели полицейский план-перехват, а ориентировку передали патрульным экипажам. За несколько километров правоохранителям все же удалось остановить легковую машину и задержать похитителей.

      Бровари, викрадення, поліція, чоловік, жінка
      Мужчине похитить возлюбленную помогал его друг

      Сейчас обоим объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы или похищении человека. Если их вину докажут, злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, в отношении водителя авто составлен админпротокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

      Бровари, викрадення, поліція, чоловік, жінка
      Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок

      На время досудебного расследования дальнейшую судьбу мужчин должен определить суд.

      К слову, недавно также в Броварах мужчина в течение трех дней совершал надругательство над 51-летней знакомой, у которой инвалидность. Перед этим он пригласил ее в гости, закрыл все двери и силой не выпускал на улицу.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Похищение Новости Киева Криминальные новости
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