Криминальная драма на Киевщине: мужчина вывез любимую в поле "поговорить"

В Броварах под Киевом мужчина после очередной ссоры вместе с другом похитил свою бывшую возлюбленную и вывез в поле для выяснения отношений.

Перед этим злоумышленники на автомобиле перегородили дорогу такси, в котором собственно и ехала женщина. После мужчина схватил ее за одежду и силой затащил в свой автомобиль, передает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Заметим, что за всем этим наблюдала подруга потерпевшей. Она пыталась помешать, а потом сообщила обо всем правоохранителям.

В итоге в городе ввели полицейский план-перехват, а ориентировку передали патрульным экипажам. За несколько километров правоохранителям все же удалось остановить легковую машину и задержать похитителей.



Мужчине похитить возлюбленную помогал его друг

Сейчас обоим объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы или похищении человека. Если их вину докажут, злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, в отношении водителя авто составлен админпротокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок

На время досудебного расследования дальнейшую судьбу мужчин должен определить суд.

К слову, недавно также в Броварах мужчина в течение трех дней совершал надругательство над 51-летней знакомой, у которой инвалидность. Перед этим он пригласил ее в гости, закрыл все двери и силой не выпускал на улицу.