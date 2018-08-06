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Криминальное утро в Днепре: пожилой пранкер, граната и героизм полицейского

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Пожилой пранкер, граната и героизм полицейского
Пожилой пранкер, граната и героизм полицейского / Фото из открытых источников

5 августа на Илларионовской улице города Днепр местный житель дал в руки товарищу гранату, предварительно приведя ее в готовность к взрыву. На место происшествия оперативно прибыла полиция, но взрывотехников пришлось немного подождать, удерживая гранату от взрыва голыми руками.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Полицейские прибыли на вызов и вынуждены были помогать мужчине держать боеприпас, чтобы не допустить взрыва. Уже на месте сотрудники ГСЧС выяснили, что граната не имеет запала и не представляет опасности.


Эта граната могла взорваться в Днепре. К счастью, в ней не было тротилла

Оказалось, мужчина пошутил и вручил другу лишь корпус от гранаты. Впрочем, правоохранители не были склонны поддерживать шутку и быстро выяснили личность и место проживания "юмориста", а затем совместно с спецподразделением КОРД провели обыск в доме подозреваемого. Им, к слову, оказался 58-летний мужчина.


В результате обыска изъят снаряд для миномета и часть корпуса другого боеприпаса

Найденные в квартире боеприпасы отправили на исследование в НИЭКЦ. Теперь пожилому пранкеру грозит ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами в виде лишения свободы до семи лет.


Полицейский помогал мужчине держать гранату в безопасном положении

Когда ситуация успешно разрешилась, слегка пошутить себе позволили и в полиции, и поделились с общественностью хорошими новостями и неожиданными деталями инцидента. Так как полицейскому пришлось смотать руки скотчем, чтобы помочь мужчине содержать гранату в безопасном положении до приезда взрывотехников.

"Помни: каждый день тысячи патрульных несут службу для твоей безопасности", – так завершил свой пост в Facebook полицейский Андрей Грицюк, обращаясь к каждому гражданину Украины. А особенно к "шутникам", которых однако будет ждать ответственность, если своим юмором они будут нарушать закон.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Днепра Полиция Оружие
Источник: 24 Канал
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