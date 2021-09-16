Причины взрыва автомобиля
Теракт прокомментировал начальник управления криминальной разведки МВД в 1994 – 2000 годах. Он назвал 2 причины случившегося, – криминальные разборки и действия агрессора.
Важно Я подумала, что началась война, – свидетель взрыва в Днепре рассказала детали
Первая причина, с учетом войны, – это агрессор. Рядом есть враг, идет война, поэтому я бы не отказывался от этой версии,
– сказал Кур.
Криминалитет мог "заметать" следы
Бывший начальник разведки отметил, что неосторожное обращение со взрывчаткой в этой ситуации маловероятно. Он считает, что взрыв мог стать следствием криминальных разборок.
"Да "убирают", чтобы не осталось ни людей, ни следов. Машину развернуло очень сильно. Поэтому я думаю, что здесь вторая версия о криминальных разборках тоже подходит", – подчеркнул экс-начальник.
Он добавил, что профессионалы стараются делать это не так демонстративно. Также Кур предположил, что сильный взрыв мог понадобиться для сокрытия вещественных доказательств.
Что известно о взрыве в Днепре
- Автомобиль Nissan Primer взорвался утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого.
- В то время в салоне находились спикер ГСЧС и волонтер Красного Креста Дарья Гречищева и член патриотической организации "Украинский легион" Алексей Кавлак. Выжить им не удалось.
- По данным СМИ, у погибших могли быть романтические отношения.
- Взрыв был настолько сильным, что из окон соседнего дома вылетели стекла.