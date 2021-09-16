Криминальные разборки и война: вероятные версии взрыва авто в Днепре

Криминалист Валерий Кур назвал 2 основных, по его мнению, версии взрыва автомобиля в Днепре. Официально правоохранители расследуют трагедию как теракт.

Причины взрыва автомобиля

Теракт прокомментировал начальник управления криминальной разведки МВД в 1994 – 2000 годах. Он назвал 2 причины случившегося, – криминальные разборки и действия агрессора.

Важно Я подумала, что началась война, – свидетель взрыва в Днепре рассказала детали

Первая причина, с учетом войны, – это агрессор. Рядом есть враг, идет война, поэтому я бы не отказывался от этой версии,

– сказал Кур.

Криминалитет мог "заметать" следы

Бывший начальник разведки отметил, что неосторожное обращение со взрывчаткой в ​​этой ситуации маловероятно. Он считает, что взрыв мог стать следствием криминальных разборок.

"Да "убирают", чтобы не осталось ни людей, ни следов. Машину развернуло очень сильно. Поэтому я думаю, что здесь вторая версия о криминальных разборках тоже подходит", – подчеркнул экс-начальник.

Он добавил, что профессионалы стараются делать это не так демонстративно. Также Кур предположил, что сильный взрыв мог понадобиться для сокрытия вещественных доказательств.

Что известно о взрыве в Днепре