Криминальный авторитет Полтава умер в Одессе: полиция у него так и не смогла отнять общак
В Одессе умер Владимир Дрибный. В криминальных кругах его знают как авторитета по кличке Полтава. Он много лет хранил у себя так называемый общак – воровскую "кассу взаимопомощи". Дрибному был 81 год.
Что известно о смерти Дрибного – Полтавы
Причиной смерти криминального авторитета Полтавы стала тяжелая болезнь. Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Когда именно умер Дрибный – информации нет.
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Личность криминального авторитета
Журналисты добавляют, что в криминальной среде его считали "нейтральным". То есть он не вступал в конфликты между группировками и не признавал уголовников, которые за деньги купили места в иерархии.
Он был традиционен, если так можно выразиться. Преступником, но с позицией. Отрицал, например, мирские блага, жил скромно. Сейчас такое редко встретишь,
– отметил собеседник ресурса.
Интересная деталь
По информации издания, Полтава в течение длительного времени хранил у себя так называемый общак – воровскую "кассу взаимопомощи".
В 2017 году ее показательно изъяли полицейские. И поспешили об этом публично объявить.
Но за год суд обязал правоохранителей вернуть деньги преступнику. По мнению суда, доказать незаконное происхождение средств не удалось.
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Другие факты из биографии Владимира Дрибного
- Родился он 24 июля 1938 года в Полтаве. Собственно отсюда и происходит его кличка.
- Дрибный пережил немецкую оккупацию. А после Второй мировой войны начал заниматься криминалом.
- Впервые попал в тюрьму в 1953 году.
- На заре независимости Украины его в криминальной среде рассматривали как "смотрящего по Украине".
- В то время группировки, которые находились под его контролем, занимались воровством, грабежами, сбытом наркотиков.
- С 2015 года Дрибного – Полтаву несколько раз задерживала полиция. Но доказательства его участия в незаконных делах правоохранители так и не нашли.
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