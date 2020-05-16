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Криминальный авторитет Полтава умер в Одессе: полиция у него так и не смогла отнять общак

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Криминальный авторитет Полтава умер в Одессе: биография
Владимир "Полтава" Дрибный / "Думская"

В Одессе умер Владимир Дрибный. В криминальных кругах его знают как авторитета по кличке Полтава. Он много лет хранил у себя так называемый общак – воровскую "кассу взаимопомощи". Дрибному был 81 год.

Что известно о смерти Дрибного – Полтавы

Причиной смерти криминального авторитета Полтавы стала тяжелая болезнь. Об этом сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Когда именно умер Дрибный – информации нет.

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Личность криминального авторитета

Журналисты добавляют, что в криминальной среде его считали "нейтральным". То есть он не вступал в конфликты между группировками и не признавал уголовников, которые за деньги купили места в иерархии.

Он был традиционен, если так можно выразиться. Преступником, но с позицией. Отрицал, например, мирские блага, жил скромно. Сейчас такое редко встретишь,
– отметил собеседник ресурса.

Интересная деталь

По информации издания, Полтава в течение длительного времени хранил у себя так называемый общак – воровскую "кассу взаимопомощи".

В 2017 году ее показательно изъяли полицейские. И поспешили об этом публично объявить.

Но за год суд обязал правоохранителей вернуть деньги преступнику. По мнению суда, доказать незаконное происхождение средств не удалось.

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Другие факты из биографии Владимира Дрибного

  • Родился он 24 июля 1938 года в Полтаве. Собственно отсюда и происходит его кличка.
  • Дрибный пережил немецкую оккупацию. А после Второй мировой войны начал заниматься криминалом.
  • Впервые попал в тюрьму в 1953 году.
  • На заре независимости Украины его в криминальной среде рассматривали как "смотрящего по Украине".
  • В то время группировки, которые находились под его контролем, занимались воровством, грабежами, сбытом наркотиков.
  • С 2015 года Дрибного – Полтаву несколько раз задерживала полиция. Но доказательства его участия в незаконных делах правоохранители так и не нашли.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Полиция Потери Криминальные новости Новости Одессы Новости Украины
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