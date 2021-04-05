Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що ініціативу Кримська платформа вже підтримали більше ніж 10 країн світу. Наразі ще вирішують організаційні питання щодо формату проведення саміту в умовах пандемії COVID-19.

За словами Мендель, Володимир Зеленський веде перемовини з лідерами багатьох країн щодо Кримської платформи. Речниця зауважила, що представники деяких з них вже погодились брати участь в такому форматі переговорів.

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Як зауважила Мендель, перший саміт Кримської платформи запланували на 23 серпня 2021 року. Однак поки ще вирішують організаційні питання щодо його проведення в умовах карантину.

Створення Кримської платформи вже вітали такі країни, як Литва, Велика Британія, Туреччина та багато інших – їх вже більше ніж десяток,

– наголосила речниця глави держави.

Довідка. Кримська платформа – це дипломатична ініціатива України, міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму. Її концепцію представив в ООН Володимир Зеленський 23 вересня 2020 року.

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