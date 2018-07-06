Крис Пайн подтвердил роман с экс-девушкой Криса Мартина: фото

Американский актер Крис Пайн уже долгое время находился в поисках своей идеальной возлюбленной. После нескольких непродолжительных романов, у звезды Голливуда появилась новая девушка – бывшая подруга фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Аннабелль Уоллис.

Слухи о романе актер Крис Пайн решил подтвердить на прогулке с актрисой Аннабель в Лондоне, 4 июня. Как известно, сейчас у 37-летнего киноактера проходят съемки "Чудо-женщины 2" в столице Великобритании, поэтому все свое свободное время пара проводит вместе. Для прогулки пара выбрала похожи "карамельные" наряды.

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Крис Пайн и Аннабелль Уоллис подтвердили роман в Лондоне

Звезда Аннабель Уоллис известна своими ролями в недавней ленте "Ты водишь!", А также в "Мумии", "Тюдорах" и "Острых козырьках". 33-летняя британка ранее находилась в длительных отношениях с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином – они были вместе с 2014 по 2016 годы. Что касается Криса Пайна, то раньше он встречался с исландской моделью Айрис Бьорк Йоханнесдоттир. Его последний роман завершился еще в 2014 году.

Первые слухи о романе Криса и Аннабелль появились три месяца назад, в марте, когда пара была замечена вместе в аэропорту Хитроу, а впоследствии и на одной из вечеринок в Малибу, где Крис и Аннабелль сидели за столиком напротив друг друга.



Крис Пайн и Аннабелль Уоллис на вечеринке в Малибу