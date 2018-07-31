Криса Прэтта застали за поцелуями с дочкой Шварценеггера: фото

Звезда "Стражей галактики" и "Мира Юрского периода" Крис Прэтт хоть и не официально, но все же подтвердил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, о котором СМИ пишут уже не один месяц.

Об этом сообщается на TMZ.



Влюбленную пару заметили за поцелуями в Лос-Анджелесе, когда 38-летний Крис и 28-летняя Кэтрин сходили вместе на романтическое свидание. Новоиспеченная пара ела мороженое и целовалась, не стесняясь посторонних глаз. Однако киноактер выглядел несколько смущенным.

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Что интересно, на прогулке также присутствовал 5-летний сын Прэтта Джек от предыдущего брака с актрисой Анной Фарис. Похоже, актер пытается наладить отношения между сыном и его новой пассией.

Допис, поширений TMZ (@tmz_tv) 30 Лип 2018 р. о 10:13 PDT

В издании инсайдеры также сообщили, как познакомились Прэтт и Шварценеггер. "Они встретились благодаря родственнику Арнольда и сразу же влюбились", – прокомментировал источник, близкий к окружению Криса. Родители Кэтрин в свою очередь довольны выбором дочери.

Напомним, что впервые Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер заметили на свидании в середине июня. Тогда же в СМИ отмечали, что актера впервые заметили на свидании с момента развода с Анной. С экс-супругой он прожил 8 лет в совместном браке и в августе 2017 официальном развелся.