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Криса Прэтта застали за поцелуями с дочкой Шварценеггера: фото

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Криса Прэтта застали за поцелуями с дочкой Шварценеггера
Криса Прэтта застали за поцелуями с дочкой Шварценеггера / Instagram / @tmz_tv

Звезда "Стражей галактики" и "Мира Юрского периода" Крис Прэтт хоть и не официально, но все же подтвердил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, о котором СМИ пишут уже не один месяц.

Об этом сообщается на TMZ.

Влюбленную пару заметили за поцелуями в Лос-Анджелесе, когда 38-летний Крис и 28-летняя Кэтрин сходили вместе на романтическое свидание. Новоиспеченная пара ела мороженое и целовалась, не стесняясь посторонних глаз. Однако киноактер выглядел несколько смущенным.

Читайте также: Звезда Marvel Крис Прэтт встречается с дочерью Арнольда Шварценеггера, – СМИ

Что интересно, на прогулке также присутствовал 5-летний сын Прэтта Джек от предыдущего брака с актрисой Анной Фарис. Похоже, актер пытается наладить отношения между сыном и его новой пассией.

 

Допис, поширений TMZ (@tmz_tv)

 

В издании инсайдеры также сообщили, как познакомились Прэтт и Шварценеггер. "Они встретились благодаря родственнику Арнольда и сразу же влюбились", – прокомментировал источник, близкий к окружению Криса. Родители Кэтрин в свою очередь довольны выбором дочери.

Напомним, что впервые Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер заметили на свидании в середине июня. Тогда же в СМИ отмечали, что актера впервые заметили на свидании с момента развода с Анной. С экс-супругой он прожил 8 лет в совместном браке и в августе 2017 официальном развелся.

Теги: LifeStyle Арнольд Шварценеггер Звездные романы Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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