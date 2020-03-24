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      Крищенко поддерживает введение комендантского часа в Киеве

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      Криминогенная обстановка в столице не изменилась в связи с введением карантина из-за коронавируса. Введение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в Киеве.

      Такое мнение высказал начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в интервью Интерфакс-Украина.

      Важно В Киеве усилили карантин из-за коронавируса: что известно

      Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на сегодня нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко,
      – отметил Крищенко.

      В то же время уровень преступности в Киеве остается прежним. Начальник полиции столицы считает, что ограничение выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице.

      Что такое комендантский час?
       Комендантский час – это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение.

      Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.       

      "Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство", – сказал он.

      Андрей Крищенко подчеркнул, что усиление ограничительных мер ввели не только для изоляции людей, но и для того, чтобы "кривая преступности не поползла вверх".

      комендантська година де діє
      Где уже действует комендантский час из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      В Киеве подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Сначала в столице ввели карантин, а впоследствии – чрезвычайное положение.

      карантин кихв обмеження
      Какие ограничения действуют в Киеве из-за карантина / инфографика 24 канала 

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Криминальные новости Полиция Новости политики
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