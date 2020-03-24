Крищенко поддерживает введение комендантского часа в Киеве

Криминогенная обстановка в столице не изменилась в связи с введением карантина из-за коронавируса. Введение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в Киеве.

Такое мнение высказал начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко в интервью Интерфакс-Украина.

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Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на сегодня нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко,

– отметил Крищенко.

В то же время уровень преступности в Киеве остается прежним. Начальник полиции столицы считает, что ограничение выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице.

Что такое комендантский час?

Комендантский час – это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение.



Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.

"Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство", – сказал он.

Андрей Крищенко подчеркнул, что усиление ограничительных мер ввели не только для изоляции людей, но и для того, чтобы "кривая преступности не поползла вверх".



Где уже действует комендантский час из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

В Киеве подтвердили 29 случаев заражения коронавирусом. Сначала в столице ввели карантин, а впоследствии – чрезвычайное положение.



Какие ограничения действуют в Киеве из-за карантина / инфографика 24 канала