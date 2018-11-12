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      Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отпраздновали первый день рождения дочери: фото

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      Криштиану Роналду с женой Джорджиной Родригес и детьми
      Криштиану Роналду с женой Джорджиной Родригес и детьми / Instagram/ @cristiano

      Счастливая семья футболиста с мировым именем и его жена модель поделились милым снимком с празднования дня рождения младшей дочери Аланы.

      Фото с празднования дня рождения дочери 33-летний футболист Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram.

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      Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

       

      Рядом с Аланой стоят Ева и Матео-близнецы, которые родились у звездных супругов в июне 2017 года.

      Жена спортсмена Джорджина Родригес также опубликовала фото детей на своей странице в Instagram.

      12. 11. 17 родилась наша маленькая девочка. Сегодня Алана Мартина празднует свой первый год. Год, полный любви и счастья. Мы счастливы, мы благословлены Богом и очень благодарны ему за то, что мы имеем в жизни. Спасибо всем за вашу поддержку, любовь, которую вы нам показываете, и поздравления, которые отправляете для Аланы,
      – прокомментировала Джорджина.

       

      Мама Криштиану, 63-летняя Мария Долорес, также поздравила свою младшую внучку с первым днем рождения.

       

       

      Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Криштиану Роналду
      Источник: 24 канал
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