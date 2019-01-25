Криштиану Роналду могут лишить престижных наград: известна причина

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза допустил, что футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград.

Португалец может остаться без наград за уклонение от уплаты налогов в Испании..

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Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейра.

Закон очень прост: канцлер, занимающийся орденами, должен решить, стоит ли лишать Роналду награды после неуплаты. Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае,

– цитирует президента Португалии AFP.

24 канал писал, что Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

Напомним, что Криштиану Роналду также обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

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