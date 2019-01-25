14:54
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Криштиану Роналду могут лишить престижных наград: известна причина

      61 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

      Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза допустил, что футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград.

      Португалец может остаться без наград за уклонение от уплаты налогов в Испании..

      Читайте также: Криштиану Роналду беспощадно раскритиковали за фото в день исчезновения Эмилиано Сала

      Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейра.

      Закон очень прост: канцлер, занимающийся орденами, должен решить, стоит ли лишать Роналду награды после неуплаты. Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае,
      – цитирует президента Португалии AFP.

      24 канал писал, что Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

      Напомним, что Криштиану Роналду также обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт Награды Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      сегодня , 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      Юлія Девда 249
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сегодня , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1416
      Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      сегодня , 10:00 Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      Ігор Саджениця 104039
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сегодня , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 3049
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 января , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 301
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Список Фоменко: Без Федорчука, зато с Безусом
       1 октября 2013 , 16:27
      Сборная Украины U-17 обыграла финнов в серии пенальти
       25 января 2015 , 18:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук