Криштиану Роналду нещадно раскритиковали за фото в день исчезновения Эмилиано Сала
Португальского нападающего Криштиану Роналду подвергли критике в соцсетях из-за неудачного фото.
В день, когда проводились спасательно-поисковые работы самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, Роналду опубликовал свое фото в twitter. Там улыбающийся футболист радушно позирует на борту самолета. А само сообщение содержит радостные смайлы.
Читайте также: Мне очень страшно: Эмилиано Сала успел отправить аудиосообщение перед исчезновением
Такое фото было нещадно раскритиковано.
"Не лучший день для такого твита", – написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.
"Это просто показывает, что Роналду не знает, что творится в мире, кроме него самого", – говорится в еще одном комментарии.
Стоит отметить, что у Роналду были причины для радости. Ведь суд в Испании признал его виновным в неуплате налогов, присудив ему всего 23 месяца условного заключения и 18,8 миллионов евро штрафа, хотя футболисту грозил реальный тюремный срок.
Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели нашли остатки металла, но тел пока не обнаружили. При этом в полиции назвали версии, по которым футболист и пилот могли выжить.