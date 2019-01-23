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      Криштиану Роналду нещадно раскритиковали за фото в день исчезновения Эмилиано Сала

      42 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду

      Португальского нападающего Криштиану Роналду подвергли критике в соцсетях из-за неудачного фото.

      В день, когда проводились спасательно-поисковые работы самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, Роналду опубликовал свое фото в twitter. Там улыбающийся футболист радушно позирует на борту самолета. А само сообщение содержит радостные смайлы.

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      Такое фото было нещадно раскритиковано.

      "Не лучший день для такого твита", – написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

      "Это просто показывает, что Роналду не знает, что творится в мире, кроме него самого", – говорится в еще одном комментарии.

      Стоит отметить, что у Роналду были причины для радости. Ведь суд в Испании признал его виновным в неуплате налогов, присудив ему всего 23 месяца условного заключения и 18,8 миллионов евро штрафа, хотя футболисту грозил реальный тюремный срок.

      Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели нашли остатки металла, но тел пока не обнаружили. При этом в полиции назвали версии, по которым футболист и пилот могли выжить.

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      Теги: Футбол Криштиану Роналду Спорт
      Источник: 24 Канал
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