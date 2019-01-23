Криштиану Роналду нещадно раскритиковали за фото в день исчезновения Эмилиано Сала

Португальского нападающего Криштиану Роналду подвергли критике в соцсетях из-за неудачного фото.

В день, когда проводились спасательно-поисковые работы самолета, на котором летел футболист Эмилиано Сала, Роналду опубликовал свое фото в twitter. Там улыбающийся футболист радушно позирует на борту самолета. А само сообщение содержит радостные смайлы.

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Такое фото было нещадно раскритиковано.

"Не лучший день для такого твита", – написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 січня 2019 р.

"Это просто показывает, что Роналду не знает, что творится в мире, кроме него самого", – говорится в еще одном комментарии.

Just shows that Ronaldo has no idea what’s going on in the world, except his own. — Stewart Harris (@Stew_Harris) 23 січня 2019 р.

Incredible levels of insensitivity and selfishness here. — Ben Spicer (@spicer81) 22 січня 2019 р.

Not the best thing to post at this time Cristiano, 2 men, one a fellow footballer are feared dead after a plane crash. — Kevin Tucker Jr (@TucJr82) 23 січня 2019 р.

No corresponde esa foto en este momento tan triste para la familia del jugador...#PrayForSala — Miguel Fernandez (@bubu2585) 23 січня 2019 р.

Стоит отметить, что у Роналду были причины для радости. Ведь суд в Испании признал его виновным в неуплате налогов, присудив ему всего 23 месяца условного заключения и 18,8 миллионов евро штрафа, хотя футболисту грозил реальный тюремный срок.

Напомним, вечером 21 января над Ла-Маншем пропал без вести самолет с футболистом Эмилиано Сала. Игрок подписал контракт с "Кардифф Сити" и летел из французского Нанта к своей новой команде. Над Ла-Маншем пилот самолета попросил экстренную посадку. После этого на высоте 700 метров над уровнем моря связь с самолетом пропала. Пока продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели нашли остатки металла, но тел пока не обнаружили. При этом в полиции назвали версии, по которым футболист и пилот могли выжить.

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