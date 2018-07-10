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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Криштиану Роналду официально перешел в "Ювентус"

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Криштиану Роналду официально перешел в "Ювентус"

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

Информацию об этом подтвердили на официальном сайте "Реала". Детали сделки не сообщаются.

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Перед этим отмечалось, что "Ювентус" может выкупить контракт игрока за 100 миллионов евро. И самому Роналду предложить четырехлетнее соглашение с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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