Криштиану Роналду официально перешел в "Ювентус"

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально перешел из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

Информацию об этом подтвердили на официальном сайте "Реала". Детали сделки не сообщаются.

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Перед этим отмечалось, что "Ювентус" может выкупить контракт игрока за 100 миллионов евро. И самому Роналду предложить четырехлетнее соглашение с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.