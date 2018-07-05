Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
Португальский нападающий Криштиану Роналду перебирается в итальянский "Ювентус". Клуб выкупил его контракт у испанского "Реала" за 100 миллионов евро.
Соответствующую информацию подтвердил бывший генеральный директор "Ювентуса" Лучано Моджи.
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По его словам, игрок отправился в Германию для прохождения медосмотра.
Отмечается, что "Ювентус" предложил 33-летнему игроку контракт на четыре года с зарплатой в 30 миллионов евро.
Источник: 24 Канал
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