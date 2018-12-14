Криштиану Роналду получит 2 года тюрьмы за неуплату налогов

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду признал себя виновным в неуплате налогов в Испании. За финансовое мошенничество ему дадут два года условно.

Как сообщает AS, Роналду предстанет перед судом 14 января, чтобы ратифицировать соглашение со следствием.

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Португалец уже вернул в казну Испании 13,4 миллиона евро с 14,7, фигурирующих в обвинении. Он хотел заплатить еще 375 тысяч евро, чтобы дело не открывали, но предложение испанские налоговики отклонили.

Отметим, что прокуратура Испании уже неоднократно обвиняла футболистов и связанных с футболом людей в налоговых преступлениях.

Напомним, ранее таким же образом избежал тюремной камеры Месси, ему пришлось выложить 252 тысяч евро штрафа. Также прокуратура Испании подозревает в сокрытии доходов бывшего тренера мадридского "Реала" Жозе Моуриньо.

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