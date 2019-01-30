Криштиану Роналду разбил женщине нос, а потом подарил футболку: фото

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которой попал в лицо мячом перед поединком Серии А против "Кьево" (3:0).

В понедельник, 21 января, на разминке перед игрой с "Кьево" португалец сильно ударил по мячу, и тот прилетел женщине по имени Елена Ди Мартино прямо в лицо. В итоге она получила сильный ушиб носа, а ее очки оказались сломаны. Работники стадиона предоставили женщине первую помощь.

Читайте также: Криштиану Роналду могут лишить престижных наград: известна причину



Криштиану Роналду разбил нос болельщицы // Фото из открытых источников

Однако, болельщица решила из досадного инцидента выжать максимум.

"Не каждый день получаешь в лицо мячом, по которому ударил Криштиану Роналду. Благодарна своим друзьям с фанатской трибуны за поддержку. Но, все же, я жду приглашения на ужин", – написала Елена в своем Facebook.

Однако, вместо ужина португалец позвал ее на базу "Ювентуса". Там Криштиану встретился с Ди Мартино, сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk — Tarek Khatib (@ADP1113) 28 января 2019 г.

24 канал писал, что Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

Также Криштиану Роналду обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram