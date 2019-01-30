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      Криштиану Роналду разбил женщине нос, а потом подарил футболку: фото

      23 Читати новину українською
      Криштиану Роналду
      Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

      Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которой попал в лицо мячом перед поединком Серии А против "Кьево" (3:0).

      В понедельник, 21 января, на разминке перед игрой с "Кьево" португалец сильно ударил по мячу, и тот прилетел женщине по имени Елена Ди Мартино прямо в лицо. В итоге она получила сильный ушиб носа, а ее очки оказались сломаны. Работники стадиона предоставили женщине первую помощь.

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      Криштиану Роналду разбил нос болельщицы // Фото из открытых источников

      Однако, болельщица решила из досадного инцидента выжать максимум.

      "Не каждый день получаешь в лицо мячом, по которому ударил Криштиану Роналду. Благодарна своим друзьям с фанатской трибуны за поддержку. Но, все же, я жду приглашения на ужин", – написала Елена в своем Facebook.

      Однако, вместо ужина португалец позвал ее на базу "Ювентуса". Там Криштиану встретился с Ди Мартино, сделал совместное фото и подарил ей футболку с подписью "Обнимаю".

      24 канал писал, что Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

      Также Криштиану Роналду обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

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      Теги: Спорт Футбол Ювентус Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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