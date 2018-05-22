17:17
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Криштиану Роналду с любимой отдохнули на Ибице: нежные поцелуи и веселье в море

330 Читати новину українською
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / www.dailymail.co.uk

Португальский футболист Криштиану Роналду прилетел в солнечную Ибицу вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Счастливая пара отдыхала в Средиземном море и не скрывала нежности в отношениях.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

33-летний нападающий "Реала" и 24-летняя Джорджина Родригес полетели на каникулы, но, похоже, без совместных детей, которых девушка родила своему возлюбленному в конце 2017 года. Рядом с ним был сын Роналду от суррогатной матери – 7-летний Криштиану-младший.

Читайте также: Как Хайди Клум отдыхает с молодым бойфрендом на яхте: очень горячие фото

На райском отдыхе влюбленные проводили время на пляже, наслаждаясь прекрасной погодой, солнечными ваннами и волнами Средиземного моря. Несмотря на папарацци, которые пристально следили за звездной парой, они много обнимались и целовались.

Стоит добавить, что Криштиану и Джорджина находятся в отличной форме – двое имеют стройные и спортивные формы тела и не боятся их демонстрировать. На пляж футболист надел черные штаны, очки и кепку, а Джорджина в свою очередь – спортивный купальник "Nike" серого цвета.

Читайте также: Модель Деми Роуз показала пышные грудь и ягодицы на мексиканском пляже: фото

Теги: LifeStyle отдых
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук