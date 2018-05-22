Криштиану Роналду с любимой отдохнули на Ибице: нежные поцелуи и веселье в море

Португальский футболист Криштиану Роналду прилетел в солнечную Ибицу вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Счастливая пара отдыхала в Средиземном море и не скрывала нежности в отношениях.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

33-летний нападающий "Реала" и 24-летняя Джорджина Родригес полетели на каникулы, но, похоже, без совместных детей, которых девушка родила своему возлюбленному в конце 2017 года. Рядом с ним был сын Роналду от суррогатной матери – 7-летний Криштиану-младший.

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На райском отдыхе влюбленные проводили время на пляже, наслаждаясь прекрасной погодой, солнечными ваннами и волнами Средиземного моря. Несмотря на папарацци, которые пристально следили за звездной парой, они много обнимались и целовались.

Стоит добавить, что Криштиану и Джорджина находятся в отличной форме – двое имеют стройные и спортивные формы тела и не боятся их демонстрировать. На пляж футболист надел черные штаны, очки и кепку, а Джорджина в свою очередь – спортивный купальник "Nike" серого цвета.

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