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Криштиану Роналду снова не смог забить дебютный мяч в Италии

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Криштиану Роналду откладывает дебютный гол – звездный португалец "Ювентуса" не смог отличиться и во втором матче за "Старую Синьору". В поединке против "Лацио" Роналду имел прекрасную возможность забить в пустые ворота, но голкипер римлян в последний момент сумел дотянуться до мяча и помешать Криштиану отличиться.

Однако на добивании первым оказался Манджукич, который и установил окончательный счет – 2:0. Первый же мяч классным ударом с лету из-за пределов штрафной загнал Пьянич.

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В итоге действующий чемпион из двух побед стартует в новом сезоне.

Не отстает от "Ювентуса" и "Наполи". Подопечные Карло Анчелотти во второй раз подряд заносят себе в актив волевую победу. На этот раз неаполитанцы сумели отыграть у "Милана" 0:2. В начале каждого из таймов красно-черные усилиями Бонавентуры и Калабрии получили комфортное преимущество в два мяча. Однако Зелински в течение всего 14 минут оформил дубль и восстановил статус-кво. А под конец игры прострел с правого фланга замкнул Дрис Мертенс. В итоге победа Наполи 3:2 и шесть очков в активе после двух туров.

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Теги: Футбол Новости спорта Криштиану Роналду
Источник: 24 канал
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