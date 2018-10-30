Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram, обойдя известную певицу

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым популярным в мире пользователем социальной сети Instagram.

Число подписчиков Роналду, который регулярно размещает посты на своей странице, превысило 144 миллиона 200 тысяч человек.

Читайте також: Роналду зробив кумедне селфі з фанатом, який вибіг на поле у матчі Ліги чемпіонів: відео

Instagram Криштиану Роналду стал самым популярным в мире

По количеству подписчиков Роналду обошел предыдущего лидера – американскую певицу и актрису Селену Гомес, у которой сейчас 144 млн фанатов.

Самыми популярными пользователями соцсети в основном являются представители шоу-бизнеса США, следующий после португальца спортсмен – Неймар, что идет 10-м с 104 миллионами фолловеров.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24