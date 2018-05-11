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Криштиану Роналду станет продюсером сериала на Facebook

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Футболист испанского "Реала" и сборной Португалии станет продюсером нового сериала для Facebook.

Сериал, который пока не получил название, будет рассказывать о девичьей команде по футболу в Нью-Йорке, пишет Hollywood Reporter. В нем будет подниматься тема девичьей дружбы, отношений, измен, а также разногласий в отношении расовых, этнических и классовых различий, которые придется преодолевать с помощью футбола.

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Криштиану Роналду, который имеет 120 миллионов подписчиков в Facebook, выступит продюсером этого сериала.

"Быть исполнительным продюсером этого сериала станет удивительным опытом, особенно учитывая талант людей, которые очень тяжело работают, чтобы довести его до жизни. История моей жизни имеет много сходства с тем, о чем будет идти речь в этом сериале. Речь идет о ценностях, вызовах, дружбе, тяжелых временах, тяжелой работе, солидарности, напряженности и гармонии, одним словом – о жизни", – рассказал Роналду.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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