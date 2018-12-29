Криштиану Роналду установил очередной рекорд в чемпионате Италии

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым результативным португальским бомбардиром за один сезон в Серии А после того, как забил свой 13-й мяч за туринский клуб.

Данный голевой удар в матче с "Сампдорией" позволил Роналду записать в свой актив очередной рекорд. Теперь он является лучшим португальским бомбардиром за один сезон в Серии А. На его счету 13 голов.

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24 games

️ 14 goals

️ 8 assists



Cristiano Ronaldo has now surpassed Rui Barros as the highest-scoring Portuguese player in a Serie A season.



‍♀️ What, like it was hard? pic.twitter.com/57mDOH9U0f — Goal (@goal) 29 декабря 2018 г.

Стоит отметить, что в середине второго тайма в этом матче, Криштиану Роналду реализовал пенальти и увеличил счет своих голов до 14-и.

Прошлый рекорд принадлежал Руи Баррошу, который в одном сезоне смог забить 12 голов. На данный рекорд Роналду понадобилось провести на 10 игр меньше.

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