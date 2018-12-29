Криштиану Роналду установил очередной рекорд в чемпионате Италии
Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым результативным португальским бомбардиром за один сезон в Серии А после того, как забил свой 13-й мяч за туринский клуб.
Данный голевой удар в матче с "Сампдорией" позволил Роналду записать в свой актив очередной рекорд. Теперь он является лучшим португальским бомбардиром за один сезон в Серии А. На его счету 13 голов.
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Стоит отметить, что в середине второго тайма в этом матче, Криштиану Роналду реализовал пенальти и увеличил счет своих голов до 14-и.
Прошлый рекорд принадлежал Руи Баррошу, который в одном сезоне смог забить 12 голов. На данный рекорд Роналду понадобилось провести на 10 игр меньше.
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