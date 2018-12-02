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      Криштиану Роналду забил 10-й гол в чемпионате Италии: видео

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      Португальский футболист Криштиану Роналду приложился юбилейным голом к очередной, уже пятой подряд виктории "Ювентуса" в Чемпионате Италии.

      Роналду доверили исполнение пенальти в ворота "Фиорентины". Так состоялся 10-й гол Криштиану в Серии А.

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      Португалец среди лидеров бомбардирской гонки чемпионата.

      На тот момент, когда он реализовал пенальти, "старая синьора" вела 2:0.

      Первый камень в разгром "фиалок" заложил Родриго Бентанкур в первом тайме.

      После перерыва дело продолжил центральный защитник Джорджио Кьелини.

      3:0 в итоге и от ближайшего преследователя – "Наполи" – "Ювентус" оторвался уже на 11 очков.

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      Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду
      Источник: 24 канал
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