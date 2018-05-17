Крисси Тейген и Джон Ледженд во второй раз стали родителями

Крисси Тейген, американская топ-модель и жена певца Джона Ледженда второй раз стала мамой.

32-летняя телеведущая родила певцу сына. Об этом она сообщила поклонникам на своей официальной странице в Twitter.

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Крисси Тейген

Отметим, что Крисси не скрывает тот факт, что смогла забеременеть с помощью искусственного оплодотворения, и свободно делится в социальных сетях своим опытом зачатия первого и второго ребенка. В недавнем интервью модель также откровенно обсудила возможную послеродовую депрессию:

"Я обеспокоена и думаю, что же буду делать с этим маленьким мальчиком. Но я также чувствую, что скоро все будет отлично, это важный этап. Меня окружает моя семья и любимые люди, это самое главное", – рассказала Тейген.

Напомним, что пара познакомилась более 10 лет назад в 2007 году на съемках клипа "Stereo" и воспитывает 2-летнюю дочь Луну Симону. Новостью об ожидании пополнения в семье Крисси поделилась еще осенью 2017 года, а в январе 2018-го рассказала, что ждет сына.