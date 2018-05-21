Крисси Тейге и Джон Ледженд впервые показали новорожденного сына

Американская топ-модель Крисси Тейге и певец Джон Ледженд недавно стали родителями, уже успели показать фото малыша и объявили его имя.

32-летняя телеведущая показала фото малыша, которому только 4 дня, и сразу же сообщила поклонникам его имя на своей официальной странице в Instagram.

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"Привет, мир! Это Майлз Теодор Стивенс. Мы тонем в его объятиях. Наша семья чувствует себя переполненной любовью. Спасибо вам за все пожелания!" – написала модель.

Несколькими днями ранее Крисси делилась своим послеродовым состоянием и описала свои эмоции, отметив, что все время принадлежит на данный момент только сыну. Также модель рассказала, что у новорожденного сына похожий ник, как у дочери Луны.

Напомним, что новостью об ожидании пополнения в семье Крисси поделилась еще осенью 2017 года, а в январе 2018-го рассказала, что ждет сына. О рождении сына модель сообщила 17 мая в своем Twitter.