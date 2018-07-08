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Крисси Тейген развеселила снимком, где одновременно кормит грудью сына и игрушечную куклу

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Крисси Тейген с детьми
Крисси Тейген с детьми / Instagram / @chrissyteigen

Известная телеведущая и жена певца Джона Ледженда, Крисси Тейген, после рождения второго ребенка часто публикует трогательные снимки из моментов материнства. На этот раз ее старшая дочь Луна изрядно повеселила.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На первый взгляд можно подумать, что Крисси кормит не только своего сына Майлза, но и другого неизвестного малыша. Но все оказалось гораздо интереснее, – 2-летняя дочь Луна Симона решила дать покормить мамочке свою куклу, которую старалась заботливо накрыть полотенцем.

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"Луна заставляет меня кормить свою куклу, так что, у меня сейчас близнецы", – остроумно прокомментировала фото звезда телевидения.

Фото понравилось больше 2,5 миллионам пользователям. Несмотря на нелегкое материнство, Крисси уверенно демонстрирует, как можно отдыхать и уделять внимание себе, детям и мужу одновременно.

Звездная мама также показала забавное видео, где отец совместных детей Джон Ледженд развлекается с малышами.

 

Напомним, Крисси Тейген и Джон Ледженд познакомилась более 10 лет назад, в 2007 году, на съемках клипа "Stereo". Сейчас они воспитывают 2-летнюю дочь Луну Симону и новорожденного сына Майлза. Новостью об ожидании пополнения в семье Крисси поделилась еще осенью 2017 года, а в январе 2018-го рассказала, что ждет сына. Крисси Тейген родила сына в середине мая этого года.

Теги: Дети LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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