Крисси Тейген развеселила снимком, где одновременно кормит грудью сына и игрушечную куклу

Известная телеведущая и жена певца Джона Ледженда, Крисси Тейген, после рождения второго ребенка часто публикует трогательные снимки из моментов материнства. На этот раз ее старшая дочь Луна изрядно повеселила.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На первый взгляд можно подумать, что Крисси кормит не только своего сына Майлза, но и другого неизвестного малыша. Но все оказалось гораздо интереснее, – 2-летняя дочь Луна Симона решила дать покормить мамочке свою куклу, которую старалась заботливо накрыть полотенцем.

Читайте также: Крисси Тейген рассказала, как трудно фотографироваться мамам: фото

"Луна заставляет меня кормить свою куклу, так что, у меня сейчас близнецы", – остроумно прокомментировала фото звезда телевидения.

Фото понравилось больше 2,5 миллионам пользователям. Несмотря на нелегкое материнство, Крисси уверенно демонстрирует, как можно отдыхать и уделять внимание себе, детям и мужу одновременно.

Звездная мама также показала забавное видео, где отец совместных детей Джон Ледженд развлекается с малышами.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 6 Лип 2018 р. о 5:56 PDT

Напомним, Крисси Тейген и Джон Ледженд познакомилась более 10 лет назад, в 2007 году, на съемках клипа "Stereo". Сейчас они воспитывают 2-летнюю дочь Луну Симону и новорожденного сына Майлза. Новостью об ожидании пополнения в семье Крисси поделилась еще осенью 2017 года, а в январе 2018-го рассказала, что ждет сына. Крисси Тейген родила сына в середине мая этого года.