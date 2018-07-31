Крисси Тейген показала тело с растяжками после родов: фото
Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая в мае родила второго ребенка, поделилась с поклонниками откровенными фотографиями о том, как выглядит ее тело после родов.
Крисси Тейген опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
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Звездная мама показала видео в сториз, на котором можно заметить растяжки на коже, оставшиеся после беременности.
Думаю, они так просто не пройдут. Вот мое новое тело,
– отметила Тейген за кадром.
Крисси Тейген / Instagram-сторіз
Впоследствии звезда показала фотографию, на которой она позирует топлес со своим мужем Джоном Лендженом. Любимый нежно ее целует и обнимает.
Крисси Тейген с мужем/ Instagram-сторіз
Напомним, Крисси Тейген родила сына в середине мая этого года. Отцом ребенка стал исполнитель Джон Ледженд, с которым познакомилась более 10 лет назад в 2007 году на съемках клипа "Stereo". У пары также есть 2-летняя дочь Луна Симона.