Крисси Тейген с детьми оказалась в эпицентре землетрясения в Индонезии

5 августа произошло землетрясение магнитудой 6,9 в Индонезии на острове Ломбок. Толчки ощущались также и на знаменитом острове Бали. Сейчас там находятся телевизионная звезда Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом и детьми.

Крисси Тейген сообщала о ситуации на Бали на своей странице в Twitter.

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Сначала Крисси написала лишь "О Боже", после чего начала вести онлайн-трансляцию.

"Бали дрожит. Очень долго", – подчеркнула она.

Затем модель периодически публиковала записи в течение следующих часов: "Еще один, на этот раз маленький. Остановись, Земля!".

Bali. Trembling. So long. — christine teigen (@chrissyteigen) 5 августа 2018 г.

Крисси отметила, что их семья в безопасности и они молятся о жертвах трагедии на острове Ломбок.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 29 Лип 2018 р. о 1:23 PDT

another aftershock just now. probably the 8th one we have felt since the big one last night. we are safe, up high and nothing around us. thinking about everyone around us and in Lombok especially. — christine teigen (@chrissyteigen) 6 августа 2018 г.

Напомним, по последним данным, 5 августа в результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок погибли 82 человека, сотни людей пострадали. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.