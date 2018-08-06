Крисси Тейген с детьми оказалась в эпицентре землетрясения в Индонезии
5 августа произошло землетрясение магнитудой 6,9 в Индонезии на острове Ломбок. Толчки ощущались также и на знаменитом острове Бали. Сейчас там находятся телевизионная звезда Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом и детьми.
Крисси Тейген сообщала о ситуации на Бали на своей странице в Twitter.
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Сначала Крисси написала лишь "О Боже", после чего начала вести онлайн-трансляцию.
"Бали дрожит. Очень долго", – подчеркнула она.
Затем модель периодически публиковала записи в течение следующих часов: "Еще один, на этот раз маленький. Остановись, Земля!".
Крисси отметила, что их семья в безопасности и они молятся о жертвах трагедии на острове Ломбок.
Напомним, по последним данным, 5 августа в результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок погибли 82 человека, сотни людей пострадали. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве.