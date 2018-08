Кристен Стюарт поцеловала нескольких мужчин в клипе группы "Interpol": видео

Голливудская актриса Кристен Стюарт, известная по роли Беллы в фильме "Сумерки", засветилась в клипе группы "Interpol". Ролик получился довольно жарким.

Кристен Стюарт уже давно избавилась от образа скромной девушки из "Сумерек". Актриса все чаще эпатирует на светских мероприятиях и участвует в провокационных съемках.

Читайте также: Актриса Кристен Стюарт избавилась от обуви на красной дорожке в Каннах: курьезные фото

Но такие выходки отнюдь не мешают ей строить свою карьеру. Участие в кино, рекламах и фотосессиях для глянцев Кристен Стюарт дополнила музыкальными клипами. Недавно зажигательная актриса согласилась на предложение от коллектива "Interpol" и стала главной героиней их ролика к песне "If You Really Love Nothing".

В клипе звезда играет роль свободолюбивой девушки, которая сначала страстно целуется с красавцем. Однако во время вечеринки Кристен привлекает внимание всех мужчин, а затем целуется с несколькими из них. Такой пикантный клип подчеркивает название песни, что в переводе означает "Если ты действительно ничего не любишь".

Смотрите видео нового клипа группы "Interpol" – "If You Really Love Nothing":