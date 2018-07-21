13:20
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Кристина Агилера опубликовала нежное фото с сыном

34 Читати новину українською
Кристина Агилера
Кристина Агилера / Фото из открытых источников

Американская поп-дива Кристина Агилера впервые показала поклонникам фотографию с сыном.

Певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Читайте также: Кристина Агилера показала провокационное фото в ванной

Отметим, что Кристина Агилера редко демонстрирует личную жизнь в социальных сетях. А впрочем, сегодня решила порадовать фанатов снимком с 10-летним сыном Максом.

На фото Кристина нежно смотрит на парня, который увлекся чтением.

Поклонники певицы остались в восторге от снимка и забросали исполнительницу комплиментами.

крістіна агілера з сином
Кристина Агилера с сыном / Instagram

Поклонники певицы залюбовались снимком и активно комментировали: "Как мило", "Какое прекрасное и нежное фото", "Какой же он взрослый".

К слову, у Кристины Агилеры двое детей: 10-летний Макс от шестилетнего брака с Джорданом Брэтманом и 4-летняя дочь Саммер от своего гражданского мужа Мэтью Ратлера.

Напомним, накануне Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка и спела в метро. Артистка надела шляпу, парик и очки, поэтому никто из слушателей даже не подозревал, что перед ними выступает звезда.

Теги: Дети и несовершеннолетние LifeStyle Звездные мамы Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
15
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук