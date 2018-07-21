Кристина Агилера опубликовала нежное фото с сыном
Американская поп-дива Кристина Агилера впервые показала поклонникам фотографию с сыном.
Певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.
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Отметим, что Кристина Агилера редко демонстрирует личную жизнь в социальных сетях. А впрочем, сегодня решила порадовать фанатов снимком с 10-летним сыном Максом.
На фото Кристина нежно смотрит на парня, который увлекся чтением.
Поклонники певицы остались в восторге от снимка и забросали исполнительницу комплиментами.
Кристина Агилера с сыном / Instagram
Поклонники певицы залюбовались снимком и активно комментировали: "Как мило", "Какое прекрасное и нежное фото", "Какой же он взрослый".
К слову, у Кристины Агилеры двое детей: 10-летний Макс от шестилетнего брака с Джорданом Брэтманом и 4-летняя дочь Саммер от своего гражданского мужа Мэтью Ратлера.
Напомним, накануне Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка и спела в метро. Артистка надела шляпу, парик и очки, поэтому никто из слушателей даже не подозревал, что перед ними выступает звезда.
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