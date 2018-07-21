Кристина Агилера опубликовала нежное фото с сыном

Американская поп-дива Кристина Агилера впервые показала поклонникам фотографию с сыном.

Певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Читайте также: Кристина Агилера показала провокационное фото в ванной

Отметим, что Кристина Агилера редко демонстрирует личную жизнь в социальных сетях. А впрочем, сегодня решила порадовать фанатов снимком с 10-летним сыном Максом.

На фото Кристина нежно смотрит на парня, который увлекся чтением.

Поклонники певицы остались в восторге от снимка и забросали исполнительницу комплиментами.



Кристина Агилера с сыном / Instagram

Поклонники певицы залюбовались снимком и активно комментировали: "Как мило", "Какое прекрасное и нежное фото", "Какой же он взрослый".

К слову, у Кристины Агилеры двое детей: 10-летний Макс от шестилетнего брака с Джорданом Брэтманом и 4-летняя дочь Саммер от своего гражданского мужа Мэтью Ратлера.

Напомним, накануне Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка и спела в метро. Артистка надела шляпу, парик и очки, поэтому никто из слушателей даже не подозревал, что перед ними выступает звезда.