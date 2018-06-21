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Кристина Агилера приняла участие в обольстительной фотосессии для нового альбома: горячие снимки

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Кристина Агилера снялась в сексуальной фотосессии
Кристина Агилера снялась в сексуальной фотосессии / Фото из соцсетей

Американская поп-дива Кристина Агилера потрясла стильной и сексуальной фотосессией для нового студийного альбома. Соответствующие фотографии появились в сети.

Прошло 6 лет с тех пор, когда Кристина Агилера презентовала результаты своей творческой работы. После длительной паузы артистка все же вернулась на большую сцену и уже удивила поклонников новым альбомом с названием "Liberation", что в переводе означает освобождение.

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Для обложки музыкальной новинки певица снялась в обольстительной фотосессии, результаты которой уже появились в сети. Кристина Агилера предстала перед камерой в весьма провокационных образах. Артистка примерила прозрачные вещи и даже обнажилась.

Известно, что автором сексуальных снимков был знаменитый фотограф Милан Зрнич. Лос-анджелесский художник сумел показать Кристину Агилеру соблазнительной, сексуальной и нежной. Стоит отметить, что как цветные, так и черно-белые фото певицы выглядели эффектно.

Крістіна Агілера
Співачка Крістіна Агілера


Соблазнительная фотосессия Кристины Агилеры


Обольстительная Кристина Агилера


Сексапильная фотосессия Кристины Агилеры


Фото художника из Лос-Анджелеса

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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