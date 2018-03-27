Кристина Агилера снялась без макияжа для обложки журнала: фото

Популярная певица Кристина Агилера показала умение менятся в новой съемке для журнала Paper. Кристина позировала фотографу Зои Гроссман как без макияжа, так и с ним.

Для обложки Агилера предстала перед камерой без косметики: в кадре хорошо заметны веснушки звезды.

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37-летняя Агилера хотя и снялась без косметики, но фото хорошо отредактированы – на фото незаметны даже мимические морщины звезды

Другие снимки фотосессии – разнообразные, показывающих "трансформацию" Агилеры.

"Я всегда любила экспериментировать, обожала театр и возможность создавать сюжетную линию, играть персонажа на сцене или в видео. По своей природе я исполнитель ... Мне необходимо движение: быть художником, создавать и меняться", – сказала певица в интервью.

Звезда считает, что индустрия моды и красоты сейчас движется в правильном направлении, то есть стандарты красоты становятся "более инклюзивными", и нет смысла этому сопротивляться.