13:40
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Кристина Агилера снялась без макияжа для обложки журнала: фото

217 Читати новину українською
Кристина Агилера для Paper
Кристина Агилера для Paper

Популярная певица Кристина Агилера показала умение менятся в новой съемке для журнала Paper. Кристина позировала фотографу Зои Гроссман как без макияжа, так и с ним.

Для обложки Агилера предстала перед камерой без косметики: в кадре хорошо заметны веснушки звезды.

Читайте также: Даша Астафьева удивила необычными обнаженными фото в Instagram (18+)


37-летняя Агилера хотя и снялась без косметики, но фото хорошо отредактированы – на фото незаметны даже мимические морщины звезды

Другие снимки фотосессии – разнообразные, показывающих "трансформацию" Агилеры.

"Я всегда любила экспериментировать, обожала театр и возможность создавать сюжетную линию, играть персонажа на сцене или в видео. По своей природе я исполнитель ... Мне необходимо движение: быть художником, создавать и меняться", – сказала певица в интервью.

Звезда считает, что индустрия моды и красоты сейчас движется в правильном направлении, то есть стандарты красоты становятся "более инклюзивными", и нет смысла этому сопротивляться.

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
сегодня, 13:01 Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
Наталія Лебідь 278
Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з
сегодня, 12:01 Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з "оборонного" бізнесу
Валерій Рябих 889
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 11:35 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
735
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
сегодня, 11:01 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 831
Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера
сегодня, 10:00 Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера
Ірина Полицька 289
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук