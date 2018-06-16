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Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка: курьезное видео

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Кристина Агилера в метро Нью-Йорка
Кристина Агилера в метро Нью-Йорка / Скриншот

Американская певица и актриса Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка. Словно агент под прикрытием артистка одела шляпу, парик и очки, поэтому никто из слушателей даже не подозревал, что перед ними выступает звезда.

После 6 лет творческой паузы Кристина Агилера вновь решила покорять мир своим талантом. Звезда уже записала новый альбом Liberation и дает многочисленные интервью относительно дальнейших планов. И для привлечения внимания к себе артистка сделала неожиданный мини-концерт. Для этого Кристина Агилера выбрала необычное место – обычную станцию метро в Нью-Йорке.

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Поддержал авантюрную идею певицы популярный телеведущий Джимми Фэллон, который сыграл на гитаре. Обе знаменитости одели обычные вещи, чтобы не выделяться из толпы. Чтобы их не узнали, артистка и телеведущий одели парики и очки. Кроме этого, Кристина Агилера покрасовалась перед американцами в немалой шляпе.


Кристина Агилера спела в метро

Стоит отметить, что узнать звезду было невозможно. "Сценическое" одеяние полностью закрывало лицо Кристины Агилеры.

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Начали знаменитости выступление с известной песни Ареты Франклин – "Freedom". Через несколько минут перед звездными музыкантами собралась толпа людей, которая снимала выступление на камеры мобильных телефонов и пораженно слушала невероятное пение Кристины Агилеры. Сразу после исполнения песни телеведущий снял парик и признался, что он Джимми Фэллон. Сразу после этого он представил Кристину Агилеру, которая тоже показала свое лицо. Ошарашенная толпа взорвалась овациями.

Напоследок звезды сыграли еще одну песню – "Fighter" с альбома артистки. Люди с восторгом слушали и подпевали Кристине Агилере.

Смотрите видео мини-концерта Кристины Агилеры в метро Нью-Йорка:

 

Теги: LifeStyle Новости США Курьезные новости Музыка
Источник: 24 Канал
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