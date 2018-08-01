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Кристина Агилера в третий раз станет мамой, – СМИ

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Кристина Агилера беременна
Кристина Агилера беременна / Фото из открытых источников

Популярная американская певица Кристина Агилера ожидает появления третьего ребенка. Свою беременность звезда скрывает от общественности и журналистов, надевая объемные вещи.

Не успели поклонники Кристины Агилеры порадоваться за возвращение певицы на большую сцену, как звезда вновь может уйти в декретный отпуск. В СМИ подозревают, что певица вскоре в третий раз станет мамой. Это будет второй совместный ребенок певицы с ее женихом Мэттом Ратлером, с которым звезда уже несколько лет планирует пожениться.

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Как сообщает издание Radar Online, инсайдеры уверены, что Кристина Агилера и ее жених давно хотели иметь еще одного ребенка, поэтому информация СМИ правдива. Сейчас певица избегает употребления алкоголя и острой пищи, а обувь на каблуках сменила на удобные босоножки.

Кристина с Мэттом уже давно говорили о том, чтобы завести второго ребенка, и люди из их окружения шепчутся, что она беременна. Кристина пока это скрывает. Но люди заметили, что она избегает алкоголя и суши, много прикрывается одеждой. Она просто сияет!
– рассказал инсайдер.

Папарацци сфотографировали Кристину Агилеру во время ее прогулки по улицам Нью-Йорка и в аэропорту. У звезды виднелся округлившийся животик, что в очередной раз вызвало немало разговоров о беременности.

"Она действительно поправилась, но не потому, что перестала контролировать, что ест и пьет. А в следствии естественных причин", – добавил источник издания.


Кристина Агилера


Певица Кристина Агилера засветила округлый живот


Певица Кристина Агилера беременна


Агилера ожидает появления третьего ребенка

Отметим, что осенью Кристина Агилера запланировала осуществить большое турне в поддержку нового альбома под названием "Liberation". Если информация СМИ верна, то звезде будет достаточно сложно совместить выступления с беременностью и воспитанием двоих детей – 3-летней Саммер и 10-летнего Макса.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Музыка
Источник: 24 Канал
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