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      Кристина Квин стала поверенной в делах США в Украине: она уже заговорила на украинском – видео

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      Кристина Квин поздравила украинцев с Новым годом / US embassy

      Кристина Квин назначена временно поверенной в делах США. Она была заместителем Уильяма Тейлора, который сложил свои полномочия.

      Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в твиттере.

      К теме: Дальше будут великие времена, – дипломат США Тейлор перед отъездом из Украины

      Дипломат в своем видеообращении обратилась к украинцам и заверила в продолжении поддержки Украины.

      Смотрите видео обращения Кристины Квин к украинцам:

      Отметим, что 31 декабря Тейлор покинул Украину, отметив прогресс в возвращении мира на Донбасс. Тейлор был на этом посту с июня 2019.

      Что известно о Кристине Квин

      Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, по образованию политолог, магистр стратегических исследований Военного колледжа армии США. Начала карьеру дипломата в 1992 году на посту сотрудника консульства в Париже. Еще ранее работала в Таиланде и Британии, в Москве и Брюсселе.

      До приезда в Украину работала в посольстве США в Париже в качестве заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам.

      Кристина Квин уже была поверенной в делах США в Украине – после скандального увольнения посла Мари Йованович.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США
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