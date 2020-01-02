Кристина Квин стала поверенной в делах США в Украине: она уже заговорила на украинском – видео

Кристина Квин назначена временно поверенной в делах США. Она была заместителем Уильяма Тейлора, который сложил свои полномочия.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в твиттере.

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Дипломат в своем видеообращении обратилась к украинцам и заверила в продолжении поддержки Украины.

Смотрите видео обращения Кристины Квин к украинцам:

Отметим, что 31 декабря Тейлор покинул Украину, отметив прогресс в возвращении мира на Донбасс. Тейлор был на этом посту с июня 2019.

Что известно о Кристине Квин

Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, по образованию политолог, магистр стратегических исследований Военного колледжа армии США. Начала карьеру дипломата в 1992 году на посту сотрудника консульства в Париже. Еще ранее работала в Таиланде и Британии, в Москве и Брюсселе.

До приезда в Украину работала в посольстве США в Париже в качестве заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам.

Кристина Квин уже была поверенной в делах США в Украине – после скандального увольнения посла Мари Йованович.