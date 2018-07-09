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Кристину Соловей пытались использовать в политических целях: детали скандала

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Кристина Соловей
Кристина Соловей / Facebook / @Христина Соловій

Украинская певица Кристина Соловей отменила свой концерт в городе Змиев, Харьковская область, который должен был состояться вчера, 7 июля. В последний момент звезда узнала, что ее пригласили выступить на концерте, организованном двумя политиками.

Артистка Соловей написала об этом в своем Facebook.

Кристина рассказала, что ей не давали никакой информации о том, что она станет участницей политического пиара двух депутатов – народного депутата Украины Евгения Мураева и депутата Харьковского областного совета Валерии Мураевой.

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На сегодня в вашем городе было анонсировано мое выступление. К сожалению, мне пришлось его отменить. Я до последнего планировала приехать. Но организаторы до последнего нам не давали информацию о событии. Моя команда выяснила, что концерт рекламируют, агитируя за двух политиков. Я не выступаю в поддержку политиков и политических партий. Организаторы нарушили условие контракта, использовав мое имя без моего согласия для рекламы, еще и политической,
– заявила певица Кристина Соловей.

Она поблагодарила поклонников за понимание и пожелала "встретиться при лучших условиях".

 

Теги: LifeStyle Музыка Новости Харькова Новости культуры Скандал
Источник: 24 Канал
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