Кремль отправил на временно оккупированную территорию Донетчины ориентировочно 30 студентов-офтальмологов из Якутии. В ЦПД сообщили, что они практикуются на местных жителях, а коллаборанты подают это событие как решение критической проблемы нехватки кадров в сфере медицины.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что это системная практика и такие "студенческие десанты" начались еще с 2022 года.

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Как оккупанты заманивают студентов-медиков на ВОТ

Везде на оккупированных Россией украинских территориях, а не только в Донецкой области, отсутствие медицинского обслуживания, по словам Андрющенко – это насущная проблема.

Если в Донецкой области еще как-то медицина функционирует, как это ни странно, у нас это было стабилизировано с 2014 по 2022 годы, то если говорить о территориях, которые были оккупированы с 2022-го – то там вообще ужас,

– рассказал Андрющенко.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, на ВОТ не хватает узких специалистов, в частности терапевтов и педиатров. Оккупационная власть организует заезды врачей из разных территорий России, но это не помогает решить проблему.

В последние месяцы, как сообщил Андрющенко, наблюдается массовый завоз студентов-медиков, которые впоследствии после завершения интернатуры должны вернуться работать на оккупированные территории уже в качестве врачей.

Им обещают "золотые горы": собственное жилье, повышенные зарплаты на уровне сверхквалифицированных специалистов. Врачи из крупных городов России, которые там нормально зарабатывают, не хотят переезжать в Мариуполь, Бердянск, Токмак, Донецк несмотря на любые "плюшки",

– отметил Андрющенко.

В течение трех лет их пытаются убедить. Со студентами это срабатывает. Андрющенко отметил, что, в Якутии они в основном живут в общежитиях. На оккупированных территориях Украины российские захватчики им предлагают собственную квартиру. Это привлекает студентов, они соглашаются, проходят интернатуру и со следующего года планируют переехать в Мариуполь.