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      Кривавий серпень в Іловайську: українським бійцям не вистачило зовсім трохи

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      Бої за Іловайськ – найтрагічнічіші сторінки цієї війни
      Бої за Іловайськ – найтрагічнічіші сторінки цієї війни / Фото з відкритих джерел

      Це був початок кінця, але про це стане відомо лише згодом. 18 серпня 2014 року українські війська ввійшли в Іловайськ.

      Батальйон "Дніпро-1" за підтримки техніки ЗСУ здійснили штурм на шляху Кутейникове – Іловайськ, з метою відволікти ворога на себе.

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      Тим часом, батальйон "Донбас" разом зі зведеною ротою 93-ї бригади, зайшли в місто з боку селища Грабське, штурм якого відбувся напередодні.

      Ми зайшли тихо. Тихо настільки, що деякі сєпари не знали, що ми вже в місті. Зайшовши, ми зайняли позиції біля школи №14,
      – розповідає про той день стрільць-санітар штурмової роти батальйону "Донбас" Сергій Міщенко, позивний "Яр".

      Наступного дня, батальйон "Донбас" провів розвідку боєм, після якої мав завдавати відволікаючий удар по противнику, щоб дати змогу підрозділами "Азова" і "Дніпра-1" увійти в місто з південного напрямку.

      19 серпня бійцям "Донбасу" вдалося взяти Залізничне депо міста, і утримати позиції зайняті напередодні. Проте, у боях 19 серпня підрозділ зазнав непоправних утрат – загинув Марк Грегорі Паславський "Франко", під час зачистки "Депо" загинув Віталій Костюк "Посмішка", від кулі снайпера, рятуючи пораненого товариша загинув Олександр Романенко "Скіф", а разом із з ним Сергій Шкарівський "Шульц". Близько 10-ти бійців зазнали важких поранень.

      Того ж дня загинули Володимир Москаленко "Фін", Анатолій Курочка "Дєд" та Олександр Горячевський з батальйону "Шахтарськ".

      Супротивник теж зазнав втрат – близько 15 вбитими і 9 полоненими. Але ввечері 19-го до сепаратистів прибуло підкріплення із Харцизька, а українські підрозділи відійшли на контрольовану нами частину міста.

      Нам тоді не вистачило зовсім трохи, щоб повністю зачистити місто. А з 20 серпня в місті вже почалися переважно позиційні бої, котрі супроводжувалися обстрілами з артилерії та мінометів. Ми втримували зайняті позиції й чекали підкріплення аби продовжити штурм,
      – згадує "Яр".

      Проте, операція, яку планувалося завершити за кілька днів, за два тижні перетвориться на одну з найтрагічніших сторінок цієї війни...

      Автор: Afterilovaisk

      П'яті роковини: Іловайський котел: кривавий серпень української історії

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Иловайская трагедия
      Источник: Facebook
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