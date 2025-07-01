В Кривом Роге школьница била девочку, пока подруги снимали видео

В сети распространили видео, где школьница била девочку с ноги и давала ей пощечины. В это время подруги первой снимали событие на видео.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "СВОИ Кривой Рог".

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Что известно об избиении ребенка в Кривом Роге?

Событие подтвердили в Криворожском районном управлении. Там проводят расследование за легкие телесные повреждения. Обстоятельства устанавливают, а родителей разыскивают.

Школьница напала на девочку в Кривом Роге. Била с ноги и давала пощечины. Ее подружки снимали это на видео,

– сообщили о происшествии в издании.

Осторожно, нецензурная лексика! Избиение ребенка в Кривом Роге: смотрите видео

В издании рассказали, что 14-летнюю пострадавшую уже осмотрели медики. Ее семья обратилась в полицию. Говорят, что девушки даже не знакомы между собой – они из разных компаний.

Напомним, что на Харьковщине в селе под Змиевом группа подростков избила 11-летнего мальчика. Тогда работники полиции открыли уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение.